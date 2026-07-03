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Adıyaman'da aşırı sıcak asfaltı eritti

Adıyaman'da aşırı sıcak asfaltı eritti
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Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı ve eridi. Araç lastikleri iz bırakırken, yayaların ayakkabılarına zift yapıştı.

Adıyaman'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kara yolunda asfalt eridi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat beldesi yakınlarındaki yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı.

Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkarken, sürücüler ve yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekti.

Yumuşayan zeminde araç lastikleri iz bırakırken, yürümek zorunda kalan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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