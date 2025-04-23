Adıyaman'da 23 Nisan Etkinlikleriyle Çocuklar Eğlendi
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklara yönelik oyun alanları kurdu, jandarma araçları tanıttı ve hediyeler dağıttı.
Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Adıyaman Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu, jandarma araçları tanıtıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Çocuklar, jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.