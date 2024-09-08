Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri M.G. ile H.İ.G'yi durdurdu.

Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, M.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay, H.İ.G'nin ise "hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.