Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y. adlı kadın, tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y. adlı kadın, tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde 2 farklı evden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin C.Y. isimli kadın olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan CY, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Kahta Güncel Haberler

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