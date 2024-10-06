Adıyaman'da 124 Hafıza İcazet Belgeleri Verildi
Adıyaman'da tamamlanan hafızlık eğitimlerini başarıyla bitiren 124 hafıza icazet belgeleri verildi. Törende, hafızlığın önemi vurgulandı ve birçok önemli kişi programa katıldı.
Adıyaman'da eğitimlerini tamamlayan 124 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.
İl Müftülüğünce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) konferans salonunda düzenlenen törende hafızlık eğitimlerini tamamlayan 124 hafıza icazet belgeleri verildi.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, hafızlığın önemini anlattı.
İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu da hafızlık icazet programı dolayısıyla mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Programın sonunda hafızlara belgeleri takdim edildi.
Programa Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Hamza Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, siyasi parti temsilcileri, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.