Haberler

Adıyaman'da Fırıncılara 2,2 Milyon Liralık Hijyen ve Ekipman Desteği

Adıyaman'da Fırıncılara 2,2 Milyon Liralık Hijyen ve Ekipman Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Adıyaman Fırınlarında Hijyen Koşullarının Artırılması Projesi" kapsamında 123 fırıncı esnafına hijyen ve ekipman desteği sağlandı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Adıyaman Fırınlarında Hijyen Koşullarının Artırılması Projesi" kapsamında 123 fırıncı esnafına hijyen ve ekipman desteği sağlandı.

Proje kapsamında her fırıncıya 10 büyük, 6 küçük hamur pasası, tırnak aparatı, 3 takım iş elbisesi ve hijyen seti dağıtıldı. Toplam değeri 2 milyon 219 bin lira olan ekipmanların yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si ise işletme katkı payıyla karşılandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin fırınlardaki hijyen standartlarını yükseltmeyi ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay da halk sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayarak, fırıncı esnafının hijyen kurallarına azami özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri

AK Partili başkan kendi partisini eleştirip Yavaş'a övgüler yağdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı

Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! Hepsi tek tek kapanacak
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay

Giderayak son kıyağını yapmış!
Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden 'ırkçı saldırı' iddiası

Belçika'da polis kurşunuyla hayattan koparılan Türk babaya acı veda
İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt

İstanbul'daki kritik seçim öncesi olay iddia! Valilik sessiz kalmadı