Adıyaman'da 12 gündür aranan 16 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da parkta bulundu

ŞANLIURFA'da, polis ekipleri, parkta tek başına gezen E.Y.'nin (16), Adıyaman'da 12 gündür kayıp olarak aranan kız çocuğu olduğunu belirledi. Şanlıurfa'da parklarda uyuduğu öğrenilen E.Y.'nin, ailesiyle görüşmek istemediği bildirildi.

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan E.Y., 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan Yıldız-Abdurrahman Y. çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kayıp ihbarında bulundu. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y.'nin bulunması için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu polis ekipleri, 12 gün sonra çocuğu, Şanlıurfa'da kent merkezindeki parkta buldu. Hastanede yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.Y.'nin Şanlıurfa'da geçirdiği 12 gün boyunca yanında parası olmadığı ve kentte kimseyi tanımadığı için parklarda uyuduğu belirtildi. Ailesiyle görüşmek istemediğini ifade eden E.Y.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı