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Adıyaman'da yaz Kur'an kursları başladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, Adıyaman'da 600 cami ve Kur'an kursunda 10 bin 500 öğrenciyle başladı. 6 hafta sürecek programda çocuklara Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verilecek; ayrıca gezi, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapsamında Adıyaman'da 600 cami ve Kur'an kursunda 10 bin 500 öğrenci eğitim almaya başladı.

Kentte 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki çocuklar, 6 hafta sürecek program kapsamında Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi alacak. Kurs süresince öğrenciler için gezi, sosyal ve sportif etkinlikler de düzenlenecek.

Yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Altınşehir Camisi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, öğrencilere Elif-Ba ile "Dinimi Öğreniyorum" kitabını hediye etti. Programda çocuklara dondurma ikram edilirken, balonlar dağıtıldı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, gazetecilere, Adıyaman'da 600 noktada 10 bin 500 öğrenciyle yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

Kursların temel amacının çocuklara Kur'an ve sünnet merkezli ahlak anlayışını kazandırmak olduğunu belirten Şavlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da bereketli bir eğitim dönemi geçirmeyi umut ediyoruz. Yavrularımız burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek, Peygamber Efendimizin ahlakını tanımaya çalışacak. Eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın Kur'an eğitimini sevmelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenleyeceğiz."

Öğrenciler de yaz Kur'an kurslarına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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