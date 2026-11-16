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Adıyaman Besni'de şarampole devrilen otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi; 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, Sayören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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