Adıyaman Besni'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü yakınlarında gece iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ağır yaralı sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Y.'nin kullandığı 01 KU 704 plakalı otomobil ile Onur Ö.'nün idaresindeki 46 AGH 936 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile E.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ramazan Y., yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.