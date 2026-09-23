Haberler

Adıyaman Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K. İdaresindeki 02 AER 717 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şambayat Beldesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaynak: AA
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı