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Adıyaman Besni'de anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Adıyaman Besni'de anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğle saatlerinde Korupınar Mahallesi'ndeki boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, boş arazide çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Korupınar Mahallesi'nde çıktı. Boş araziden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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