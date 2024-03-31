Abdurrahman Tutdere 44 bin 514, Ziya Polat 25 bin 238 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Tutdere 44 bin 514, AK Parti adayı Ziya Polat 25 bin 238 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 88,51 )