Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Görevine Döndü ve Su Hattı Çalışmalarını İnceledi

HAKKINDAKİ 'Konutu terk etmeme' adli tedbirinin kaldırılması üzerine görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilk gününde makamına uğramadan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Havşeri İsale Hattı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi aldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınıp, 'konutu terk etmeme' adli tedbiri uygulanan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrolü kararını kaldırmasının ardından Tutdere, yeniden görevine iade edildi.

Tutdere, bu sabah makamına uğramadan kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Havşeri İsale Hattı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Tutdere, şehrin temel ihtiyaçlarını karşılayacak projelerde hiçbir aksamanın yaşanmaması için titizlikle takipte olduklarını söyledi.

Tutdere, "5 Temmuz'da başlayan haksız ve hukuksuz uygulama sona erdi ve biz de bu uygulamanın sona ermesiyle soluğu, Adıyaman Belediyemizin ve Emlak Konut'un çalışanlarıyla birlikte soluğu sabahın ilk ışıklarında sahada aldık. Adıyaman Belediyesi, Emlak Konut desteğiyle yaklaşık 5,5 kilometrelik Adıyaman'a su arzını sağlayan Havşeri İsale Hattı'nı yeniledi. Bugün de deplase işlemleri gerçekleştirilecek. Biz de göreve başlar başlamaz ayağımızın tozuyla buraya geldik. Kısa süre içerisinde deplase işlemleri tamamlanacak ve Adıyaman'ımıza içme suyu arzını sağlayacağız. İşimizin başındayız, halkımızın yanındayız. Adıyaman'a hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz" diye konuştu.

Tutdere ziyaretinin ardından belediye ve Emlak Konut personeli ile birlikte kahvaltı yaptı.