Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Görevine Döndü

'HALKIMIZIN EMANET ETTİĞİ GÖREVİN BAŞINDAYIZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, daha sonra makamında basın toplantısı düzenledi. 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan 4 gün sonra serbest bırakıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını, bu kararın dün itibarıyla sonlandırıldığını belirten Tutdere, " Adıyaman'ımızda, halkımızın bize emanet ettiği Adıyaman Belediyesi Başkanlık makamında, halkımızla birlikte görevimizin başında olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu bir aylık süreç içerisinde sadece Adıyaman'da değil Türkiye'nin her tarafında Kars'tan Edirne'ye Samsun'dan Hatay'a Mersin'e, kuzeyden güneye, doğudan batıya 86 milyon insanın vicdanı devreye girdi ayağa kalktı Adıyaman'a ve Adıyaman halkına yapılan bu haksızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi. ve bu yanlışlık bu hukuksuzluk ilk etapta en kıymetli ve en kutsal şey olan halkın vicdanından milletimizin vicdanından dönmüştü zaten. Milletin vicdanından dönen, Adıyaman halkının Adıyamanlı hemşehrilerimizin 31 Mart seçimlerindeki helal oylarla bize teslim edilen bu emanetin hukuk tarafından da tekrar iadesi sağlanmış oldu."

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)