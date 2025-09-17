Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını Değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altınşehir Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde basın mensuplarını ağırlayan Başkan Tutdere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan kentteki alt yapı çalışmalarını değerlendirdi.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesiyle ilgili çalışmalara değinen Başkan Tutdere, kente temiz içme suyu ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.