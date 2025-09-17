Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını Değerlendirdi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentteki alt yapı çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi konusunda devam eden çabalarının altını çizdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Altınşehir Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde basın mensuplarını ağırlayan Başkan Tutdere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan kentteki alt yapı çalışmalarını değerlendirdi.
İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesiyle ilgili çalışmalara değinen Başkan Tutdere, kente temiz içme suyu ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel