'Adile' filmi oyuncuları basın mensuplarıyla buluştu

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" filmi Yeşilçam sinemasını beyaz perdeye taşıyacak.

Meltem Kaptan'ın başrol oynadığı BKM yapımı filmde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Gazanfer Özcan, Müjde Ar, Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın önemli isimleri de canlandırılıyor.

Ses 1885 Tiyatrosu'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen oyuncular, set süreçleri ve karakterlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan, çok sıcak bir film geldiğini söyleyerek, "Ben öyle hissediyorum. Adile zaten sıcak bir kadın. O kadar memnunum ki bu kadrodan, herkesi çok seviyorum. Gülüşüne bayağı kafa yordum. Bu hanım çok enteresan gülüyor çünkü. Güldüğü zaman nefes almıyor. Bu süreçte ben de çok şey öğreniyorum. Adile'yi oynadıkça, yaşadıkça çok şey öğreniyorum. O uzun, göz göze bakılıp hiç konuşmadan anlaşmalar, o sevgi halini geri getirmek istedik." dedi.

"Dedemin ölmeden önce taktığı saatle geldim"

Müjde Ar karakterine can veren Seda Bakan, filmle Yeşilçam'a ışınlandıklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyım, stresliyim. Meltem'in enerjisi inanılmaz yüksek. Onunla oynarken kendimi kaptırıyorum. Müjde Hanımla iki kere görüştüm, gerçekten iyi arkadaş olduk. Bana yaşanmış hikayeler anlattı. Onun üzerinden sohbet ettik." ifadelerini kullandı.

Gazanfer Özcan rolünü üstlenen Tarık Ündüz, dedesini oynamasının kendisinde ayrı bir etkisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dedemi oynuyorum. Böyle bir şey kolay kolay insanın başına gelmez. O yüzden benim için çok özel. İlk set günü çok heyecanlıydı. Buraya da dedemin ölmeden önce taktığı saatle geldim. Ufak ama çok kıymetli bir miras."

Tarık Akan'ı Çetin Lale, Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandırıyor

Tarık Akan'ı oynayan Çetin Lale, böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeşilçam'ın ışıklarında olmak, büyük ustalarla aynı projede yer almak tarif edilemez bir duygu. Bana çok yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Sunal'ı canlandıran Berkay Tulumbacı, Sunal'ı oynamanın hiç kolay olmadığına işaret ederek, "Çok heyecan verici bir konu. Tek bir cümleyle anlatabileceğim bir mevzu değil. Çok karışık duygular hissediyor insan." diye konuştu.

"Projeye çok inandık"

Ayşen Gruda karakterini canlandıran Elif Nur Kerkük, 2017'de, vefatından bir yıl önce Gruda ile çalışma şansı bulduğunu vurgulayarak, "Çok güzel paylaşımlarımız olmuştu. Çekim sürecinde 'Acaba oldu mu?' diye hep düşündüm ama film çok güzel aktı." dedi.

Münir Özkul rolünü üstlenen Levent Can, çok büyük bir ismi canlandıracak olmanın kendisinde stres yarattığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Başta rolü kabul etmeyeyim dedim ama Çağan Irmak ve BKM'nin bu işin içinde olması korkularımı yok etti. Hepimiz projeye çok inandık."

"Ekran dışındaki hayatlarını oynuyoruz"

Tülin Özen, filmde Şevkiye May'ı canlandırdığını kaydederek, "Bir dönem öncesinin kadın oyuncusu. Bu dayanışmanın dışında kalmış bir kuşakta kendisi. Çok kıymetli. Dönüp bakmamız gereken bir hikayeyi anlatıyoruz." görüşünü paylaştı.

Selim Naşit'i oynayan Bülent Seyran, Adile Naşit'in herkesin çocukluğuna dokunduğunu ve bu hikayede olmanın çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktararak, şunları ekledi:

"Çağan'ın söylediği bir şey bizi çok rahatlattı. Ekranlarda gördüğümüz insanları değil, onların ekran dışındaki hayatlarını oynuyoruz dedi."

"Filmin çok güçlü bir DNA'sı var"

Özgürcan Çevik, pek tanınmayan bir karakter olan Cemal İnce'yi oynadığına dikkati çekerek, "Çok hızlı geçti benim için. Adile Naşit ismi ve yaşadıkları bir araya gelince kötü bir şey çıkması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ziya Keskiner'i oynayan Serhat Tutumluer, Nermin Yıldırım'ın senaryoyu çok güzel yazdığını vurgulayarak, "Çağan Irmak da çok güzel çekiyor. Adile Naşit, koca bir ülkeyi sevgisiyle sıcaklığıyla bir araya getirmiş bir karakter. Bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bu, sevgide birleşmek." dedi.

Neco karakterini üstlenen Bora Akkaş, Naşit'in yaşam öyküsünün kuşaklar boyu herkese ilham olabileceğini söyleyerek, "Filmin çok güçlü bir DNA'sı var. Ben çaycı Neco'yu oynuyorum. Herkesin tanıdığı müzisyen Neco değil. Bu da filmin küçük sürprizi olsun." ifadelerine yer verdi.

Mürüvvet Sim'i oynayan Feyza Işık, senaryonun kendisini çok etkilediğini dile getirerek, "Mizahın gerçekten mizah olduğu, toplumsal meselelerin anlatılabildiği zamanlardı. Bu geçitlerin içinde olmak çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık Şendil rolündeki Mehmet Avdan da senaryoları yazan, bu filmlerin temelini atan isimlerden birini oynamanın çok özel bir his olduğunu paylaşarak, "Bu kadar sıcak bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Necati Bey'e, Çağan Hoca'ya çok teşekkür ederim." dedi.

Gönül Ülkü rolüne hayat veren Deniz Cengiz ise Gazanfer Özcan'ın torunuyla partner olduklarını belirterek, "İçeriden bilgilerle oynadık. Nermin Hanım'ın senaryosu, Çağan Hoca'nın yönetimiyle hep emin ellerde hissettim. Güzel oldu bence." diye konuştu.