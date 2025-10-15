Adilcevazlı şehit Mahmut İkibeş kabri başında anıldı

Diyarbakır'daki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 15 Ekim 2018'de meydana gelen kaza sonucu şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki kabri başında anıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soysal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Kaymakamı ve Adilcevaz Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile şehit İkibeş'in kabrini ziyaret etti.

Şehidin babası Ekrem ve annesi Suna İkibeş tarafından karşılanan Karakaya ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Şehit ailesine sabır dileyen Karakaya, "Allah'ın izniyle bayrağımız dalgalanmaya, vatanımız da ilelebet var olmaya devam edecek. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Baba Ekrem İkibeş ise "Bir oğlum vardı, vatan için toprağa verdim. Vatanımız baki kalsın, bayrağımız dalgalansın, başka bir şey istemem. Sayın Valimize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda şehit ailesine Türk bayrağı takdim edildi.