Adilcevaz'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adilcevaz-Erciş kara yolunun hastane kavşağında, M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.N. hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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