Adilcevaz'da Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz köpeklere "yuva" oldu.

Adilcevaz Belediyesi, sahipsiz köpeklerin barınma sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, atıl durumdaki bir bina, Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürüldü.

Merkeze getirilen yaralı köpekler tedavi edilerek, bakımları yapılıyor.

Merkezde görevli veteriner Furkan Ersayan, üç ay önce hizmete başlanan merkezde 55 sahipsiz köpeğin kısırlaştırıldığını söyledi.

Hayvanların tedavi, bakım, aşılama, kayıt ve rehabilitasyonu için çalışma yürütüldüğünü belirten Ersayan, "Trafik kazası geçiren veya hastalanan köpek ve kediler merkezimize getiriliyor. Bu hayvanlarımıza anında müdahale ediyoruz. Üç ayda 55 sahipsiz köpeğimizi de kısırlaştırdık. Zaman zaman öğrencilerimizi burada misafir ederek bilgilendiriyoruz." dedi.