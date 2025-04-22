Adilcevaz'da Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenlendi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde yapılan etkinlikte yaklaşık 500 kadın bir araya geldi. Konser ve çeşitli gösterilerin yer aldığı programda ikramlar da sunuldu. Etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kadınlara yönelik etkinlik yapıldı.
Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, konser verildi, çeşitli gösteriler yapıldı.
Yaklaşık 500 kadının katıldığı programda, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Merkez yetkilisi Zeynep Subaşı, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik'in eşi Rabia Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'nın eşi Merve Akbaba katıldı.
Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel