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Adilcevaz'da Gazze İçin Dua Etkinliği Düzenlendi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte televizyon programcısı Serdar Tuncer ve sanatçı Abdurrahman Önül sahne aldı, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği devam etti.

Belediye tarafından otogarda yapılan etkinlikte sahne alan televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, eserlerini seslendirdi.

Sanatçı Abdurrahman Önül'ün de ezgilerini seslendirdiği etkinlikte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik, Filistin'de zulmün sona ermesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise Mevlit Kandili'ni kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel

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