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"Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri, şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri, şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri, şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi.

İki gün süren etkinlikler kapsamında çeşitli programlar düzenlendi. Etkinliklerin finalinde sahne alan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, Koç'un şarkılarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, etkinliklere gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Akbaba, "Programlarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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