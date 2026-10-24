Adaylık dönemindeki kariyer meslek personeline geçici görevlendirme yasağı getirildi

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesine göre" ibaresi, "10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 15. maddesi ve 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafı" şeklinde yeniden düzenlendi.

Aynı maddenin beşinci fıkrası ise "Adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlilik döneminde olan kariyer meslek personeli bu yönetmelik kapsamında geçici olarak görevlendirilemez." olarak değiştirildi.

Ayrıca kamu personeli bilgi sistemine bildirimi yapılmayan geçici görevlendirme işlemi iptal edilmiş sayılacak.

Kaynak: AA