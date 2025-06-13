Adapazarı'nda Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Adapazarı'nda Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Recep Bostancı, apartmanda yayılan kötü koku üzerine dairesinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Bostancı'nın uzun süredir hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı belirlendi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşayan Recep Bostancı (68), apartmana yayılan koku üzerine girilen dairesinde ölü bulundu.

Olay, Adapazarı ilçesinde Çeşme Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir çalışmayan ve daha önce kahvehane işlettiği öğrenilen Recep Bostancı'dan haber alamayan komşuları, apartman içini saran kokudan şüphelenerek, durumu bina yöneticisine bildirdi. Yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler, Bostancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ BOZULMAYA BAŞLAMIŞ

İncelemede, Recep Bostancı'nın uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı tespit edildi. Bostancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen ve eşinden boşandığı belirtilen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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