Adapazarı'nda öldürülen üniversiteli Bekir Türker'in cenazesi Uşak'ta toprağa verildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde emanet verdiği otomobilde oluşan hasarı ödemesini istediği kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öne sürülen üniversiteli Bekir Türker (20), memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Olay, dün Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan; Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir Türker'den, haber alamayan arkadaşları polise başvurdu. Boş arazide ölü olarak bulunan ve darp izine rastlanılan Bekir Türker'in yapılan otopsisinde tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Türker'in bir miktar para karşılığı otomobilini kiraladığı E.Ö.'yü (17) gözaltına aldı. Araştırmada Türker'in; otomobilini geri aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaptığını belirterek, 200 bin lira tutarındaki masrafı E.Ö.'den ödemesini istedi. Bunun üzerine ikilinin buluştuğu ve çıkan tartışmada E.Ö.'nün tabanca ile Türker'i öldürdüğü öne sürüldü. Türker'in cenazesi Sakarya'daki otopsi işlemlerinin ardından Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Delihıdırlı köyünde toprağa verildi.