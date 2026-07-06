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Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada Muhammer Güney hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, husumetli olduğu öne sürülen kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada Muhammer Güney (33) hayatını kaybetti, T.C. ise ağır yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Muammer Güney, A.A.Ö. (20) ve T.C. (25), E.D. ile A.D.'nin evinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine E.D. de evin içinden silahla ateş açarak karşılık verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Güney'in yaşamını yitirdi belirlendi. Ağır yaralanan T.C. ise ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından E.D., suçta kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanırken, A.A.Ö. ve A.D. de gözaltına alındı.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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