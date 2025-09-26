Adapazarı'nda Gazze'ye Destek Eylemi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Türkiye Beyazay Derneği ile Gazze Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu öncülüğünde ellerinde pankart ve dövizler ile Türk ve Filistin bayraklarıyla Gar Meydanı'nda bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Bayram Yılmaz, Gazze'de İsrail tarafından her türlü vahşet ve soykırım suçunun işlendiğini, açlık ve ölüm riski altında yaşayan 2,5 milyon Gazzeli'nin her gün yerinden edildiğini söyledi.

Yılmaz, çocukların öldüğü bir dünyada huzurdan bahsedilemeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Doktorlar öldürüldü ya da gözaltına alındı, ambulanslar vuruldu, hastaneler bombalandı, yıkıldı, tedavi mümkün değil, operasyon mümkün değil, ilaç bulmak mümkün değil. Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız, üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada ve dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir."

Yetkililere, Filistin'e yardım ulaştırmaya çalışan Sumud filosuna destek sağlanması çağrısında bulunan Yılmaz, zalim ve zulmün karşısında, tüm mazlumların yanında olacaklarının altını çizerek, "Daha adil bir dünya ve insanlık için hepinizi bu mücadelenin parçası olmaya, ona katkıda bulunmaya davet ediyorum." dedi.