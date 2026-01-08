Haberler

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan kavgada Kazım Gezer, H.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada Kazım Gezer (49), husumetlisi H.B.'nin (56) bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Semerciler Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kazım Gezer ile H.B. arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.B., Kazım Gezer'i boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Gezer, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüpheli H.B. suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
