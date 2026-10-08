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Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik bulundu

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Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik bulundu
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı, adli süreç başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta, 10 bin 700 gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden sahte ve güvensiz kozmetik ürünlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda otoyolun Adapazarı gişelerinde M.Y'nin (30) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 bin 700 kozmetik ürün bulundu.

M.Y. gözaltına alındı, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA
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