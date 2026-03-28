Haberler

Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, partisinden istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, partisi AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Işıksu, istifasının gerekçelerini açıkladı ve şehirdeki hizmetine devam edeceğini belirtti.

Güneşler semtindeki belediye tesisinde açıklama yapan Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin yaşanan süreçle ilgili doğrusuyla ve yanlışıyla bilgiler paylaşıldığını söyledi.

Işıksu, şunları kaydetti:

"Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

