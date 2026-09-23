Haberler

Adana Yüreğir'de kebap tezgahındaki uyuşturucuyu satan sanığa 15 yıl hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüreğir'de seyyar kebap tezgahına sakladığı sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde seyyar kebapçı tezgahına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu O.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Temmuz'da sanığın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seyyar kebapçı tezgahının altına gizlediği 33,09 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını kaydetti.

O.K'nin benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirten savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı O.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Esenyurt'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram uyuşturucu bulundu

Polis Esenyurt'ta düğmeye bastı! 2 adresten 272 kilo uyuşturucu çıktı