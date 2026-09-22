Adana Yüreğir'de 16 yaşındaki çocuğu öldüren sanık 23 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu 16 yaşındaki çocuğu tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Özden (20), maktul Erkan Efe Dağoğlu'nun annesi Neslihan ve babası Murat Dağoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık ile maktul arasında önceye dayalı husumet bulunduğunu belirtti.

Dadaloğlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te sanığın, Dağoğlu'nu tabancayla öldürdüğünü ifade eden savcı, Özden'in "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yusuf Özden, olay tarihinden 5 ya da 6 ay öncesinde arkadaş olduğu kızdan ayrılması için maktulün kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

Dağoğlu'nun eğitim gördüğü lisenin önüne gelerek arkadaşlarının yanında kendisini dövdüğünü iddia eden Özden, şöyle konuştu:

"Kız arkadaşımdan ayrılmamı istedi. Sonrasında maktul yine beni parkta dövdü ve öldürmekle tehdit etti. Olay günü Dağoğlu'nu kanal kenarından yürüyüş yaparken gördüm. Yanında arkadaşları da vardı. Kendisi yine bana saldıracak gibi oldu. Bu durum nedeniyle korktum ve panikledim. Bu panik hali sebebiyle maktule doğru tabanca ile ateş ettim. Kendi rızamla polis ekiplerine teslim oldum. Olay nedeniyle pişmanım tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Anne Neslihan ve baba Murat Dağoğlu ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle sanığı "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te, Erkan Efe Dağoğlu'nu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf Özden, 30 Ekim 2023'te tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Özden hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA