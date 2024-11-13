Üye Girişi
Haberler

Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in acı haberi, memleketi Adana'daki ailesine ulaştı.

TUNCELİ'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in acı haberi, memleketi Adana'daki ailesine ulaştı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit'i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler Azize kim? Sahipsizler Fidan kim? Sahipsizler Cemo kim? Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.