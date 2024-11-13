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Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü
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Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kaza sonucu yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu. Acı haber, Yiğit'in Adana'daki ailesine ulaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.

Adana'ya şehit ateşi düştü

ANNE VE BABASINI EMNİYET PERSONELİ SAKİNLEŞTİRDİ

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğu haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde oturan ailesine Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit'i (67) emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.

Adana'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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