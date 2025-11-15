Haberler

Adana ve Niğde'de Kar Yağışı

Güncelleme:
Adana'nın Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Havanın eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte Tufanbeyli'de yaşam olumsuz etkilendi. Niğde'nin Çamardı ilçesinde de köy yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

ADANA'nın Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Tufanbeyli'de sabah saatlerinde yağışın devam ettiği belirtildi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye düştü. Havanın soğumasıyla birlikte Tufanbeyli ile Feke ilçelerinde gece kar yağışı başladı. Yağış Feke'de gece etkili olurken, Tufanbeyli'de ise sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı Tufanbeyli ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

NİĞDE'DE KAR YAĞIŞI

Öte yandan Niğde'nin Çamardı ilçesinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

Haber -Kamera: Uğur SELÇUK-Andaç ARSLANPAY / NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



