Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla görüştü
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek onlarla bir araya geldi. Her hafta farklı mahallelerde buluşmaya önem verdiklerini vurguladı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.
Köşger, PTT Evleri Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı yakınında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, talepleri dinledi.
Köşger, her cuma farklı mahallelerin sakinleriyle buluşmaya önem verdiklerini belirtti.
Ziyarette Köşger'e, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da eşlik etti.
Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel