Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde Neziha Yalvaç Örnek Camisi'nin avlusunda vatandaşlarla bir araya gelerek sosyal medyada dolaşan yapay zeka araştırmaları ve vatandaşların talepleri hakkında sohbet etti.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köşger, Neziha Yalvaç Örnek Camisi'nin avlusunda vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Köşger, son günlerde sosyal medyada dolaşan yapay zekanın Adana ile ilgili araştırmalarına değindi.
Vali Köşger, vatandaşların taleplerini de dinledi.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel