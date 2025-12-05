Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşger, Neziha Yalvaç Örnek Camisi'nin avlusunda vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Köşger, son günlerde sosyal medyada dolaşan yapay zekanın Adana ile ilgili araştırmalarına değindi.

Vali Köşger, vatandaşların taleplerini de dinledi.