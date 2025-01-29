Adana Valisi Köşger, Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Düzensiz göçle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine ziyarette bulundu.
Vali Köşger, incelemelerde bulunduğu merkezle ilgili İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Buğday'dan bilgi aldı.
Merkezin sürekli denetlendiğini belirten Köşger, düzensiz göçle mücadeleyi, medeniyet değerlerine ve kamu düzenine bağlı bir şekilde devam ettirdiklerini kaydetti.
Ziyarette Vali Köşger'e, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel eşlik etti.