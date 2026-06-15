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Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi ormanda tatbikat yaptı

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Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkisinde iki gün süren arama kurtarma tatbikatı düzenledi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitimde, zorlu coğrafyalarda görev yapma ve kayıp kişi bulma senaryoları uygulandı. Vakıf yetkilisi Cafer Ökmen, 6 Şubat depremlerinin ardından kurdukları 15 ekipten ilk akreditasyonu Adana ekibinin aldığını, 2026'da diğer ekiplerin de akredite olmasını beklediklerini açıkladı.

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, Mersin'deki ormanlık alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Karboğazı mevkisinde iki gün süren eğitim kampına 30 kişilik ekip katıldı.

Programda katılımcılara zorlu coğrafyalarda görev yapabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından ekip, senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen, tatbikatın verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ardından Umut Kervanı olarak Türkiye genelinde 15 arama kurtarma ekibi kurduk. Ekiplerimiz hızlı şekilde eğitim süreçlerine başladı ve ilk akreditasyonumuzu Adana ekibimiz aldı. 2026 yılı içerisinde de birçok ekibimizin akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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