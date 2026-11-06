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Adana Seyhan'da parmağını sıkan yüzük itfaiyenin çay kaşığı desteğiyle çıkarıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekip, parmak ile yüzük arasına güvenlik amacıyla çay kaşığı yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parmağını sıkan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istedi.

Bunun üzerine itfaiye ekibi adrese giderek yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekip, parmak ile yüzük arasına güvenlik amacıyla çay kaşığı yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.

Kaynak: AA
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