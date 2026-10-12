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Adana Seyhan'da kaldırımda karısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 7 Ekim'de kaldırımda yürüyen karısını arkasından yaklaşarak bıçakla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüphelinin yaraladığı karısının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 7 Ekim'de kaldırımda yürüyen eşi F.H'yi arkasından yaklaşarak bıçakla yaralayan Osman H'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

F.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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