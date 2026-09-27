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Adana Seyhan'da kafe duvarında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bir kafenin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ekip duvarın bir bölümünü kırarak çıkardığı kedi yavrusunu sokağa bıraktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafenin duvar boşluğunda kedi sesi duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, duvarın bir bölümünü kırdı.

Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA
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