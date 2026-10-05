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Adana Seyhan'da kadının çantası kapkaçla çalındı, anlar kamerada, şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen kadının çantası, 5 Eylül'de kapkaç yöntemiyle çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, motosikleti kullanan şüpheliyi yakaladı; şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde 5 Eylül'de bir şüpheli, yanına gittiği Suriye uyruklu Safe N'nin elindeki çantayı hızla alıp arkadaşının kullandığı motosiklete binerek kaçtı.

İçinde 2 bin 300 lira ve cep telefonu bulunan çantası çalınan kadının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Motosikleti kullanan Mehmet Ö'yü yakalayan ekipler, çantayı çalan Mehmet Nur C'yi ise adresinde bulamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, şüpheli Mehmet Nur C'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası kaydında kaldırımda beklerken kapkaç yöntemiyle çantası çalınan Safe N'nin, çevredekilerle şüphelileri kovalaması yer aldı.

Kaynak: AA
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