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Adana Seyhan'da evinde 89 gram kokain bulunan şüpheli tutuklandı

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Adana'da narkotik polisinin Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği baskında 89 gram kokain, 26 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, baskın yaptığı S.A.'nın (23) evinde 89 gram kokain, 26 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen S.A.'nın evine baskın yaptı. Yapılan aramada salondaki televizyon ile duvarın arasında gizlenmiş halde 89 gram kokain, reçeteye tabi 26 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Ucuz bulunca toplu olarak satın aldım. Borcumu ödemek için satıyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR- Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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