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Adana Seyhan'da eniştesine ateş eden sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Adana Seyhan'daki kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kıraathanede eniştesini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık F.G, müşteki C.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık ile kız kardeşiyle boşanma aşamasındaki eniştesi C.Ç. arasında husumet bulunduğunu belirtti.

Tarafların 17 Ağustos'ta bir kıraathanede kavga ettiğini anlatan savcı, C.Ç'ye tabancayla 4 el ateş eden sanığın motosikletle olay yerinden kaçtığını aktardı.

Savcı, sanığın olayda öldürme kastıyla hareket ettiği iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

F.G. ise savunmasında eniştesinden sürekli tehdit mesajları aldığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Kendisiyle kıraathanede sakince konuşmak istedim fakat hakaretlerine devam etti ve bana saldırdı. Kendimi korumak amacıyla tabancayla yere doğru ateş ettim. Kesinlikle kendisini hedef almadım. Müştekiye zarar verme amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Müşteki C.Ç. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Sanığı tehdit etmedim. Olay günü bana tabancayla ateş etti ve ağır yaralandım. Şikayetçiyim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı F.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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