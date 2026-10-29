Adana Seyhan'da 27 Ekim'deki kazada ölen otomobil sürücüsü toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Aydın (33) için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de Mert Aydın idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. ???????

Kaynak: AA