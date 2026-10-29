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Adana Seyhan'da 27 Ekim'deki kazada ölen otomobil sürücüsü toprağa verildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 27 Ekim'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 33 yaşındaki otomobil sürücüsü toprağa verildi. Kabasakal Mezarlığı'ndaki törene İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve AK Parti teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Aydın (33) için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

Öğretmenler Bulvarı'nda 27 Ekim'de Mert Aydın idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. ???????

Kaynak: AA
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