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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir bungalovda uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık, tutuklu yargılandığı davada 18 yıl hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 16 Aralık 2025'te sanığın, Mustafalar Mahallesi'ndeki bungalovunda buluştuğu kişiye 930 gram sentetik uyuşturucu ve 105 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

İkamette yapılan incelemede hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğunu kaydeden savcı, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

M.E. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA