Adana Sarıçam'da 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Adana Sarıçam'da 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+26 sitede yayında
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
ADANA'nın Sarıçam ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçedeki Osmangazi Mahallesi 2061 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı