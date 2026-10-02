Haberler

Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düşen 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Ünlü komedyen Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! Eşi yarı yaşında

Binbir surat komedyen 3. kez evlendi: Yeni eşi çocuğundan küçük

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok, dimdik ayaktayız

Partisinin kadın kollarıyla buluştu, mesajı sert oldu
İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu

İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt

Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

Avrupa'da liseliler ayaklandı, eylemler yayıldı! Ülkeyi ateşe verdiler
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Onun bile oğlu bahis oynamış