Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düşen 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA